На Украине жители помогли сбежать мобилизованным от ТЦК

В Полтаве жители помогли сбежать мобилизованным от ТЦК

В Полтаве местные жители блокировали автобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), позволив части мобилизованых сбежать. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Группа людей перекрыла проезд машине ТЦК, перевозившей мобилизованных. Люди начали бить машину, часть призывников сбежала. Параллельно проходившие мимо граждане кричали на сотрудников ТЦК. Военкомат подал обращение по этому поводу в Службу безопасности Украины СБУ.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что действия территориальных центров комплектования становятся все более жестокими. Нардеп рассказала, что к ней обратилась женщина, сына которой на остановке побили, забрызгали газовым баллончиком и отправили в ТЦК, где за час определили годным и отправили на полигон.

До этого в Волынской области на Украине цыгане прогнали сотрудников ТЦК. На опубликованном в сети видео они бьют палками автомобиль военкомов и бегут за ним.