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20:55, 26 июля 2025Россия

Купающиеся в лужах дети после затопления Обнинска попали на видео

Дети начали играть и купаться в лужах после затопления Обнинска дождями
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Дети в Обнинске стали купаться в реках, которые образовались на улицах города после мощного тропического ливня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot

Жители города рассказали каналу, что сильный дождь шел два часа без перерыва. За это время улицы затопило, автомобилистам пришлось плыть по дорогам, а машины пришлось спасать от полного затопления при помощи тракторов. При этом дети с удовольствием стали купаться и играть в образовавшихся водоемах.

Ранее три машины ушли под землю во время ливня в Татарстане. Парковку, на которой стояли автомобили, размыло.

До этого синоптик Александр Шувалов предупредил о росте частоты и интенсивности ливней в России. Он также отметил, что осадки, в отличие от температуры, трудно предсказать заранее — сделать это можно максимум за два-три дня.

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