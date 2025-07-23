В российском регионе три машины ушли под землю и попали на видео

Три машины ушли под землю во время ливня в Татарстане

Три машины ушли под землю во время ливня в Новой Туре в Республике Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал «КазаньДА».

Парковку, на которой стояли автомобили, размыло. О пострадавших информации нет. На кадрах видно, как один из автомобилей проваливается в уже образовавшуюся яму.

На Казань в среду, 23 июля, обрушились мощные ливни. Затопило проезжие части, местным жителям пришлось переходить дорогу по колено в воде. Также известно, что один из автобусов затопило. В городе объявили штормовое предупреждение.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил россиян, что частота тропических ливней в Центральной России в будущем увеличится. Кроме того, они станут еще более интенсивными, заявил синоптик.