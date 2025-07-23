Синоптик предупредил о росте частоты и интенсивности ливней в России

Синоптик Шувалов: Тропические ливни в Центральной России станут еще интенсивнее

Частота тропических ливней в Центральной России в будущем увеличится, кроме того, они станут еще более интенсивными. Об этом россиян предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.

Синоптик пояснил, что рост частоты и интенсивности ливней в умеренных широтах вызван повышением глобальной температуры.

«Это увеличивает энергетику всех атмосферных процессов и сказывается на количестве осадков. Нужно учитывать, что, помимо нарастания частоты стихийных явлений, повышается вероятность и повторяемость засух в различных районах. Поэтому здесь год на год не будет приходиться, но в среднем нужно ждать все более интенсивных ливней», — уточнил специалист.

Шувалов также отметил, что осадки, в отличие от температуры, трудно предсказать заранее — сделать это можно максимум за два-три дня. «Как показали события последних дней, штормовые предупреждения, как правило, даются только за несколько часов до начала этих явлений. Рассчитывать на предупреждение за месяц нельзя», — заключил он.

Ранее в этот же день главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко заявил, что мощные ливни, обрушившиеся на столичный регион в последние несколько дней, можно считать аномальным явлением.