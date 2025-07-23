Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 23 июля 2025Экономика

Синоптик предупредил о росте частоты и интенсивности ливней в России

Синоптик Шувалов: Тропические ливни в Центральной России станут еще интенсивнее
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Частота тропических ливней в Центральной России в будущем увеличится, кроме того, они станут еще более интенсивными. Об этом россиян предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.

Синоптик пояснил, что рост частоты и интенсивности ливней в умеренных широтах вызван повышением глобальной температуры.
«Это увеличивает энергетику всех атмосферных процессов и сказывается на количестве осадков. Нужно учитывать, что, помимо нарастания частоты стихийных явлений, повышается вероятность и повторяемость засух в различных районах. Поэтому здесь год на год не будет приходиться, но в среднем нужно ждать все более интенсивных ливней», — уточнил специалист.

Шувалов также отметил, что осадки, в отличие от температуры, трудно предсказать заранее — сделать это можно максимум за два-три дня. «Как показали события последних дней, штормовые предупреждения, как правило, даются только за несколько часов до начала этих явлений. Рассчитывать на предупреждение за месяц нельзя», — заключил он.

Ранее в этот же день главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко заявил, что мощные ливни, обрушившиеся на столичный регион в последние несколько дней, можно считать аномальным явлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гоните его с поста!» Зеленский подписал противоречивый закон и вызвал протесты на Украине. Почему это может разгневать Трампа?

    Пушилин рассказал о звонках украинских делегатов на Запад во время переговоров в Минске

    Диабетикам назвали способ безопасно наслаждаться ягодами и фруктами

    Гонорары уехавшей из России Земфиры сократились в два раза

    Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла 66,6 тысячи рублей

    Балет из арабской страны выступит на сцене Большого театра

    Место уволенной из-за скандального видео дочери об СВО чиновницы занял ветеран СВО

    Синоптик предупредил о росте частоты и интенсивности ливней в России

    Захарова назвала экс-посла США Терминатором после его слов о Лаврове

    Москвичам рассказали о погоде в начале августа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости