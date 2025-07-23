Москвичам рассказали об аномальном явлении

Синоптик Локощенко: Дожди в Москве оказались аномальными

Сильные ливни, которые обрушились на Москву и область в последние несколько дней, можно считать аномальным явлением. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Синоптик отметил, что июль в столице в целом оказался на два градуса теплее нормы. «В то же время июль дождливый. Уже сейчас выпало порядка 100 миллиметров, при норме — 82 миллиметра. Москва находилась вблизи центра циклона, вблизи точки окклюзии, в зоне активного фронта, в зоне воздушной массы с большим влагосодержанием», — уточнил Локощенко.

Метеоролог добавил, что за 12 часов, по данным обсерватории МГУ, выпало более 70 миллиметров осадков — это уже можно считать аномальным явлением.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что потепление придет в Москву и область в пятницу, 25 июля. Температура воздуха повысится до плюс 25-30 градусов.