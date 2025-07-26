Отец перебежчика Герасимова пригрозил черной магией критикам сына

Отец перебежчика Алексея Герасимова пригрозил черной магией критикам сына

Отец студента из Чувашии Алексея Герасимова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), добровольно уехавшего воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), пригрозил черной магией критикам сына. Об этом пишет Regnum.

«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею», — пообещал Илья Герасимов.

Отмечается, что Украина впервые выдала Москве россиянина, добровольно отправившегося сражаться за ВСУ. Герасимова передали 23 мая в числе 120 вернувшихся в РФ гражданских лиц. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в отношении 51-летнего российского военнослужащего завели дело о госизмене за участие в боях на стороне Украины.