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03:14, 26 июля 2025Бывший СССР

Отец перебежчика Герасимова пригрозил черной магией критикам сына

Отец перебежчика Алексея Герасимова пригрозил черной магией критикам сына
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Artak Petrosyan / Unsplash

Отец студента из Чувашии Алексея Герасимова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), добровольно уехавшего воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), пригрозил черной магией критикам сына. Об этом пишет Regnum.

«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею», — пообещал Илья Герасимов.

Отмечается, что Украина впервые выдала Москве россиянина, добровольно отправившегося сражаться за ВСУ. Герасимова передали 23 мая в числе 120 вернувшихся в РФ гражданских лиц. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в отношении 51-летнего российского военнослужащего завели дело о госизмене за участие в боях на стороне Украины.

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