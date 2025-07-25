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23:45, 25 июля 2025Бывший СССР

Украина впервые выдала Москве россиянина. Предатель воевал против Российской армии и общался с духом дерева

Украина впервые выдала Москве россиянина, уехавшего воевать за ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина впервые выдала Москве россиянина, добровольно уехавшего воевать в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ).

Переданным России перебежчиком оказался студент из Чувашии Алексей Герасимов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), родившийся и выросший в Чебоксарах. Его передали 23 мая в числе 120 вернувшихся в Россию гражданских лиц. Как уточняет Regnum, после возвращения данные россиянина появились в списке террористов Росфинмониторинга, сейчас он находится в СИЗО.

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Отмечается, что россиянин решил вступить в Сибирский батальон (организация признана террористической и запрещена в РФ) ВСУ после 2023 года, однако он отказался воевать, пока ему не оформят официальный контракт. После этого его перевели в миграционный лагерь, где предатель провел девять месяцев, после чего суд постановил выдворить его за пределы Украины.

Выяснилось, что сослуживцы называли Герасимова «хлипеньким». По их словам, молодой человек постоянно сидел за компьютером, а также очень серьезно относился к своей «необычной вере», в том числе общался с «духом дерева». Кроме того, отмечается, что Герасимов «увлекался идеями независимой Чувашии».

Украина не заинтересована в перебежчиках из России

Ранее стало известно, что Киев планирует выдать России предателей, вступивших в действующую в рядах ВСУ организацию «Легион "Свобода России"» (ЛСР, признана в России террористической и запрещена). Выяснилось, что командование ВСУ отправляет российских бойцов в лагеря, рассчитывая увеличить обменный фонд. Автором этой идеи называют генерал-майора ВСУ Дмитрия Усова, который возглавляет координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Один из командиров легиона уже находится в таком лагере вместе со своими подчиненными. Также известно, что как минимум один перебежчик предпочел расстаться с жизнью, чтобы не оказаться в руках российского правосудия.

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В июне украинские СМИ узнали, что подразделение ЛСР «Номад», сформированное из представителей российских нацменьшинств, распущено из-за внутренних конфликтов, а как минимум двух бойцов — Эрдема Тикеева (Шаман) и Вита — держат в Николаевском миграционном центре, обвиняя в нарушении порядка пребывания на Украине. Их соратники выразили опасения, что предателей также могут выдать России.

В марте сообщалось, что в отношении 51-летнего российского военнослужащего завели дело о госизмене за участие в боях на стороне Украины. В июне 2022 года мужчина подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). В июне 2023 года он попал в плен в Ясиноватском районе. Позже мужчина решил перейти на сторону ВСУ и, пройдя обучение, получил военное обмундирование, оружие и оказался в рядах украинских штурмовиков. Позднее он был ранен в ногу, однако сослуживцы отказались эвакуировать перебежчика и тот снова оказался в плену. Вскоре после лечения оказавшийся дважды предателем россиянин был задержан. Ему грозит до 20 лет колонии.

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