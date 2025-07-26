Папарацци запечатлели 51-летнюю певицу в бикини на пляже

51-летняя певица Андреа Корр в бикини попала в объективы папарацци на пляже

Ирландская певица и актриса Андреа Корр в откровенном образе попала в объективы папарацци на пляже на Барбадосе. Соотвествующие кадры публикует Daily Mail.

51-летнюю солистку рок-группы The Corrs запечатлели в крошечном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками.

Помимо этого, звезда надела синюю бейсболку и солнцезащитные очки, собрав темные волосы в конский хвост. При этом она продемонстрировала фигуру.

Ранее в июле 54-летняя телеведущая раскрыла секрет идеальных снимков в бикини. Аманда Холден порекомендовала использовать автозагар.