Папарацци запечатлели 51-летнюю певицу в бикини на пляже

Ирландская певица и актриса Андреа Корр в откровенном образе попала в объективы папарацци на пляже на Барбадосе. Соотвествующие кадры публикует Daily Mail.
51-летнюю солистку рок-группы The Corrs запечатлели в крошечном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками.
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Помимо этого, звезда надела синюю бейсболку и солнцезащитные очки, собрав темные волосы в конский хвост. При этом она продемонстрировала фигуру.
Ранее в июле 54-летняя телеведущая раскрыла секрет идеальных снимков в бикини. Аманда Холден порекомендовала использовать автозагар.