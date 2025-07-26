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02:08, 26 июля 2025Путешествия

Пассажирский самолет из Сочи совершил внеплановую посадку

РИАН: Самолет до Екатеринбурга внепланово сел в Минводах для проверки системы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшее из Сочи в Екатеринбург, совершило незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как уточняется, посадка Airbus A320 произошла с целью проверки системы после появления индикации неполетной конфигурации, которая не позволила продолжать полет. Экипаж самолета сел в ближайшем аэропорту Минеральных Вод.

После того, как будут проведены необходимые процедуры, борт продолжил полет в штатном режиме.

Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что работник аэропорта выбежал на взлетную полосу и сорвал посадку российского самолета. Пилотам пришлось уйти на второй круг.

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