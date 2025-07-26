Пассажирский самолет из Сочи совершил внеплановую посадку

РИАН: Самолет до Екатеринбурга внепланово сел в Минводах для проверки системы

Воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшее из Сочи в Екатеринбург, совершило незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как уточняется, посадка Airbus A320 произошла с целью проверки системы после появления индикации неполетной конфигурации, которая не позволила продолжать полет. Экипаж самолета сел в ближайшем аэропорту Минеральных Вод.

После того, как будут проведены необходимые процедуры, борт продолжил полет в штатном режиме.

Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что работник аэропорта выбежал на взлетную полосу и сорвал посадку российского самолета. Пилотам пришлось уйти на второй круг.