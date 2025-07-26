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23:13, 26 июля 2025Бывший СССР

Пленный украинский военный поблагодарил ВС России за спасение жизни

Пленный украинский военный Трофимук поблагодарил ВС России за спасение жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся в плен российским военнослужащим, поблагодарил их за спасение жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По словам бойца, ему и еще троим украинским военным поставили задачу пойти занять старую позицию ВСУ. «Нам сказали, что там, на этой позиции, никого нет, просто идти и служить там. Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен. Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого», — сообщил Трофимук.

Солдат сдался в плен российским военным в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на купянском участке. Трофимук отметил, что ему оказали первую медицинскую помощь и перенесли в точку эвакуации на носилках.

Ранее пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сдаваться в плен, бунтовать, не обстреливать российских военных и «сливать фронт». По его словам, военнослужащих Украины запугали рассказами о том, что российские военные якобы не берут в плен.

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