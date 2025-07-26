Пленный украинский военный Трофимук поблагодарил ВС России за спасение жизни

Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся в плен российским военнослужащим, поблагодарил их за спасение жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По словам бойца, ему и еще троим украинским военным поставили задачу пойти занять старую позицию ВСУ. «Нам сказали, что там, на этой позиции, никого нет, просто идти и служить там. Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен. Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого», — сообщил Трофимук.

Солдат сдался в плен российским военным в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на купянском участке. Трофимук отметил, что ему оказали первую медицинскую помощь и перенесли в точку эвакуации на носилках.

Ранее пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сдаваться в плен, бунтовать, не обстреливать российских военных и «сливать фронт». По его словам, военнослужащих Украины запугали рассказами о том, что российские военные якобы не берут в плен.