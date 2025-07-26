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12:47, 26 июля 2025Силовые структуры

По делу о пожаре в квартире с мигрантами в Москве задержали хозяев жилья

СК запросит лишение свободы для хозяев сгоревшего жилья с мигрантами в Москве
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следствие запросит меру пресечения обвиняемым по уголовному делу о пожаре на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Симоновский межрайонный следственный отдел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета расследует уголовное дело по признакам преступлений, связанных с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и организацией незаконной миграции.

Следствие установило, что собственник жилого помещения и его супруга с целью материального обогащения организовали незаконное проживание иностранных граждан в своей квартире. Не позднее 2020 года супруги нашли знакомого, который искал граждан стран Средней Азии, желавших проживать в Москве с нарушениями требований миграционного законодательства РФ.

В настоящее время трое фигурантов дела задержаны, им предъявлено обвинение. Вину двое признали в полном объеме, одна обвиняемая — частично. 26 июля следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Пожар на Мытной произошел в ночь на 23 июля. Огонь охватил верхние этажи и крышу строения. Один человек не выжил, еще девять пострадали. Известно, что три человека выпрыгнули из окон четвертого этажа, спасаясь от огня. Возможной причиной ЧП назвали возгорание зарядки аккумуляторов для электросамокатов.

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