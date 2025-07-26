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02:08, 26 июля 2025Мир

Политолог рассказал о ловушке Эрдогана и Трампа для Путина

Политолог Марков: Эрдоган, Трамп и Зеленский создали ловушку для Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп создали ловушку для российского лидера Владимира Путина. На это указал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, Эрдоган предложил Трампу провести саммит по Украине с участием Зеленского и Путина, тот поддержал эту идею.

«Таким образом, сейчас уже все трое — Зеленский и Эрдоган и Трамп — предлагают Путину саммит по перемирию на Украине.
И Путин будет один против? Это какая то прямо политическая ловушка для Путина», — отметил эксперт.

Он пояснил, что российскому президенту предлагают безусловное перемирие, которое очень выгодно Киеву, но совершенно не выгодно Москве.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, обсудив в том числе конфликт на Украине. В ходе разговора турецкий президент подчеркнул важность прямых переговоров Москвы и Киева.

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