Эрдоган в разговоре с Путиным высказался о переговорах России и Украины

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о важности прямых переговоров РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российском главой Владимиром Путиным заявил о важности прямых переговоров РФ и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», — заявили в администрации турецкого лидера.

Кроме того, главы государств обсудили двусторонние отношения между Москвой и Анкарой.

Одной из тем телефонных переговоров также стала ситуация в Сирии. По данным администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил Путину о стремлении Анкары обеспечить стабильность в стране.

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