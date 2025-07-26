Часть ТЦК на Украине переехали в другие здания из-за угрозы ударов

В Полтавской области все ТЦК переехали в другие здания из-за угрозы ударов

Все территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Полтавской области Украины переехали в другие здания из-за угрозы ударов. Об этом рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, пишет ТАСС.

По его словам, различные службы работают в разных зданиях. Он отметил, что после недавних ударов по зданиям ТЦК в Полтаве работа военкоматов в области была приостановлена.

Ранее российские войска ударили беспилотниками по зданию военкомата в Полтаве. Также удар был нанесен по зданию ТЦК в Кременчуге.