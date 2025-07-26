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21:52, 26 июля 2025Мир

Полянский прокомментировал перепалку представителей США и Китая в ООН

Полянский: Китай жестко ответил на обвинения США в поставке компонентов БПЛА РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Представитель Китая жестко ответил на обвинения США в поставке России компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Перепалку представителей двух стран прокомментировал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов. Китай всегда жестко отвечает. Иногда это идет по кругу. На данном заседании таковых перепалок было два раунда», — написал Полянский.

26 июля на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) произошла перепалка между представителями США и Китая. Американцы потребовали от КНР «прекратить разжигать агрессию России», а Поднебесная в ответ напомнила, что не начинала конфликт на Украине.

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