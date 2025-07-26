Последствия нежелания одного поставщика экспортировать газ в Европу объяснили

Аналитик Юшков: ЕС предупредили, что он может остаться без СПГ в пользу Азии

Катар предупреждает Европу, что климатическое урегулирование может привести к тому, что СПГ может со временем уйти на азиатские рынки, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Катар приготовился прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из-за норм Еврокомиссии (ЕК) по защите климата. В первом квартале 2025 года страна стала третьим крупнейшим экспортером СПГ в ЕС после США и России.

Аналитик предположил, что в данной ситуации Катар торгуется с Евросоюзом (ЕС), лоббируя исключение в климатическом регулировании или отказ от него в отношении СПГ и учета парниковых газов, которые происходят при его добыче и производстве. Однако даже в этом случае катарский СПГ все равно сможет проникать на европейский рынок через трейдеров, считает эксперт.

«Здесь скорее речь идет о предупреждении Катара к европейцам, что если они дальше будут развивать свои инструменты углеродного регулирования, отслеживать углеродный след у товаров, в том числе у газа, то в итоге это приведет к тому, что этот газ к ним не сможет поступать. Это повысит себестоимость поставок в Европу, и, соответственно, азиатский рынок будет более предпочтителен для производителя СПГ. Европейцы останутся без газа, он весь будет уходить в Азию», — объяснил Юшков.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента предложили поправки к инициативе об отказе стран Евросоюза от российского газа, которые предусматривают перенос срока вступления в силу запрета на год вперед.