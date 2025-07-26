В МИД Турции сообщили о договоренности России и Украины о встрече президентов

Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина договорились о встрече президентов

Россия и Украина достигли договоренности о проведении встречи президентов двух стран в Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире канала NTV.

По его словам, в ходе переговоров в Стамбуле обсуждались условия для встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

«Была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль. По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Фидан выразил надежду на «свет в конце тоннеля» в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что этом возможно в случае продолжения прямых переговоров между Киевом и Москвой.