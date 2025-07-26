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11:35, 26 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты последствия употребления всего одного бокала вина в день

Нарколог Тюрин: Регулярное употребление алкоголя грозит раком и панкреатитом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление алкоголя даже в малых дозах несет серьезную угрозу здоровью, заявил нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. О разрушительных последствиях чрезмерной любви к спиртным напиткам он рассказал «Ленте.ру».

Врач предупредил россиян, что входящий в состав алкоголя этанол и его метаболиты — это канцерогены, провоцирующие рак печени, поджелудочной железы, желудка, кишечника, гортани и молочных желез. «Риск возрастает при употреблении спиртных напитков даже в малых дозах: например, всего один бокал вина в день увеличивает вероятность рака груди на 7-10 процентов», — утверждает он.

Одной из первых от алкоголя страдает поджелудочная железа, что грозит острым и хроническим панкреатитом и сахарным диабетом второго типа, отметил Тюрин. Также, по его словам, злоупотребление спиртными напитками разрушает печень.

Сначала развивается жировой гепатоз (ожирение печени), затем — алкогольный гепатит, а на финальной стадии — цирроз, который часто приводит к летальному исходу. По данным ВОЗ, до 50 процентов случаев цирроза связаны именно с алкоголем

Андрей Тюринврач-нарколог

Кроме того, как отметил нарколог, спиртные напитки повышают давление, вызывают аритмию и увеличивают риск инфарктов и инсультов, а также ухудшают работу иммунитета и разрушают мозг, вызывая депрессию, тревожность, алкогольный психоз и деменцию. «У 20 процентов пациентов с зависимостью развивается синдром Вернике-Корсакова — тяжелое поражение нервной системы с потерей памяти и нарушением координации», — добавил врач.

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Ранее Тюрин раскрыл настоящие последствия привычки пить пиво по вечерам. В частности, по его словам, постоянное употребление этого напитка по вечерам повышает риск развития алкоголизма.

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