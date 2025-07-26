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16:27, 26 июля 2025Спорт

Россияне закончили Универсиаду с шестью золотыми медалями

Россияне закончили Универсиаду в Германии с шестью золотыми медалями
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stefan Mayer / IMAGO / Globallookpress.com

Российские спортсмены закончили летнюю Универсиаду-2025 в Германии с шестью золотыми медалями. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В субботу, 26 июля, российские гребцы не смогли пробиться в финалы соревнований. Больше шансов у представителей страны пополнить медальную копилку не будет.

Всего российские спортсмены завоевали на Универсиаде 16 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые. Пловец Александр Степанов взял два золота в личных соревнованиях и серебро в эстафете.

Универсиада-2025 проходит в Германии с 16 по 27 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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