Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 26 июля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.

Уточняется, что для атаки российскими военными были применены ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также высокоточное оружие большой дальности. На предприятиях, попавших под удар, изготавливались комплектующие изделия для ракетного вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подытожили в Минобороны.

26 июля также стало известно о взятии армией РФ еще двух населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Под контроль российских подразделений перешли села Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) и Малиевка в Днепропетровской области.