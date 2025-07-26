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12:19, 26 июля 2025Россия

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 26 июля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.

Уточняется, что для атаки российскими военными были применены ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также высокоточное оружие большой дальности. На предприятиях, попавших под удар, изготавливались комплектующие изделия для ракетного вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подытожили в Минобороны.

26 июля также стало известно о взятии армией РФ еще двух населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Под контроль российских подразделений перешли села Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) и Малиевка в Днепропетровской области.

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