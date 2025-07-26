Российский боец ММА жестко нокаутировал соперника на первой минуте боя

Российский боец ММА Салихов нокаутировал Леала на первой минуте боя

Российский боец смешанного стиля (ММА) Муслим Салихов досрочно одержал победу над бразильцем Карлосом Леала на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Результаты доступны на сайте промоушена.

Спортсмен выиграл жестким нокаутом на первой минуте боя.

Для Салихова это третья победа подряд. В данный момент на счету россиянина 22 победы, 17 из которых были одержаны досрочно. В активе бразильца 22 победы и шесть поражений.

Позднее на турнире в Абу-Даби россиянин Петр Ян встретится с американцем Маркусом Макги.