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22:49, 26 июля 2025Спорт

Российский боец ММА жестко нокаутировал соперника на первой минуте боя

Российский боец ММА Салихов нокаутировал Леала на первой минуте боя
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Муслим Салихов досрочно одержал победу над бразильцем Карлосом Леала на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Результаты доступны на сайте промоушена.

Спортсмен выиграл жестким нокаутом на первой минуте боя.

Для Салихова это третья победа подряд. В данный момент на счету россиянина 22 победы, 17 из которых были одержаны досрочно. В активе бразильца 22 победы и шесть поражений.

Позднее на турнире в Абу-Даби россиянин Петр Ян встретится с американцем Маркусом Макги.

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