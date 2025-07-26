Российский военкор Андрей Филатов пропал в зоне спецоперации. На месте вероятного удара FPV-дрона ВСУ нашли его камеру и мотоцикл

Военный корреспондент Филатов пропал в зоне СВО

Военный корреспондент Андрей Филатов пропал в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега Юрий Котенок.

По предварительной информации, российский военкор попал под удар FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск). Были обнаружены его мотоцикл, камера и личные вещи. Ни в одном из госпиталей о поступлении Филатова неизвестно.

Ни Андрей, ни люди, которые находились в этот момент на месте, на связь не выходят… Участок, где пропал Андрей, находится под огневым воздействием Мадьяра Курсы тактической медицины Telegram-канал

Официальной информации о Филатове нет

Котенок уточнил, что официальных данных пока нет. «Все новости — с приставками "предположительно" и "якобы"», — отметил он.

Боец группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Ловец выразил надежду, что Филатов скоро объявится невредимым. «Тот случай, когда вопреки всему, вопреки здравому смыслу ждешь хэппи-энда, где герой выходит в последней сцене за секунду до титров — непобежденный и живой. Сколько чудес уже было явлено миру, от одного разве убудет?» — написал он.

В свою очередь, автор канала Fighterbomber заявил, что Филатов жив. В ближайшее время репортер выйдет на связь, добавил он.

Филатов получил несколько ранений

В 2022 году Филатов был дважды ранен. В августе он оказался под артобстрелом в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Военкор рассказывал, что тогда осколок глубоко вошел в ногу. «Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — сообщил репортер. Уточняется, что это произошло, когда он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции (НМ) ДНР. Военнослужащие проводили имитацию атаки c другого направления, чтобы отвлечь внимание противника.

Через три месяца военкор получил ранение, когда снимал работу штурмовиков 11-го полка НМ ДНР в поселке Первомайское. «У меня мелкое ранение: прилетела фигня в бок. Сейчас еду, сделают рентген. Скорее всего, кости не задеты», — заявил Филатов. Он назвал ранение «не стоящим внимания». «Удивлен был кровопотере и отключке. Сейчас нога ноет, как после хорошего лоу-кика (удара по ноге в единоборствах — прим. «Ленты.ру»)», — добавил журналист. Он пообещал вернуться к работе после восстановления.

Помимо репортерской деятельности, Филатов занимается разработкой моторизованных систем для перевозки грузов и эвакуации раненых бойцов на линии фронта. 8 июля в ходе выставки Народного фронта «Все для победы» одну из моделей, у истоков разработки которой стоял военкор, президенту России Владимиру Путину представили как «Эвакуационная тележка Филатова».