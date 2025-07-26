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14:23, 26 июля 2025Из жизни

Российские рыбаки поймали на удочку пытавшегося покончить с собой мужчину

В Красноярском крае рыбаки поймали мужчину, пытавшегося покончить с собой
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

В Дудинке Красноярского края мужчина решил покончить с собой, но был спасен рыбаками, которые поймали его на удочку. Об этом сообщает Readovka.

Мужчина прыгнул в воду озера с, как утверждается, камнем на шее. Однако воздух в одежде вытолкнул его на поверхность, после чего россиянина заметили рыбаки. Они забросили удочку и притянули мужчину к берегу.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга одетого утопленника выловили из Невы и направили в морг для установления причин случившегося.

До этого в Нижегородской области женщина приехала на дачу и нашла в доме мертвеца. По предварительным данным, это 34-летний местный житель, который в прошлом отбывал срок за воровство.

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