Российские рыбаки поймали на удочку пытавшегося покончить с собой мужчину

В Красноярском крае рыбаки поймали мужчину, пытавшегося покончить с собой

В Дудинке Красноярского края мужчина решил покончить с собой, но был спасен рыбаками, которые поймали его на удочку. Об этом сообщает Readovka.

Мужчина прыгнул в воду озера с, как утверждается, камнем на шее. Однако воздух в одежде вытолкнул его на поверхность, после чего россиянина заметили рыбаки. Они забросили удочку и притянули мужчину к берегу.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга одетого утопленника выловили из Невы и направили в морг для установления причин случившегося.

До этого в Нижегородской области женщина приехала на дачу и нашла в доме мертвеца. По предварительным данным, это 34-летний местный житель, который в прошлом отбывал срок за воровство.