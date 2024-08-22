Россиянка приехала на дачу и нашла в доме мертвеца

В Нижегородской области женщина приехала на дачу и нашла в доме мертвеца

В Нижегородской области женщина приехала на дачу и нашла в доме мертвеца. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям издания, россиянка на протяжении двух лет не посещала свой участок. Накануне она решила навести на даче порядок. Зайдя в дом, жительница Нижегородской области увидела на полу мужчину без признаков жизни.

По предварительным данным, это 34-летний местный житель, который в прошлом отбывал срок за воровство. Сколько времени он пролежал в доме, предстоит установить экспертам.

Ранее сообщалось, что в Калужской области двое местных жителей — 42-летний Михаил Андреев и 40-летний Антон Ковалев — сфотографировались с утопленником, и теперь им грозит пять лет колонии. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.