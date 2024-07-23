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20:45, 23 июля 2024Силовые структуры

Двое россиян попали под статью за фотографию с утопленником

Под Калугой двоим мужчинам грозит 5 лет колонии за фото с утопленником

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Калужской области двое местных жителей — 42-летний Михаил Андреев и 40-летний Антон Ковалев — сфотографировались с утопленником, и теперь им грозит пять лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

По данным в канале, пострадавший — мигрант из Узбекистана. Фигуранты обнаружили его под Калугой, недалеко от поселка Товарково, на пляже. Они сфотографировались с ним, записали видео и выложили все это в интернет.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области суд арестовал двоих граждан Узбекистана за избиение местных жителей.

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      Анна Габай
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