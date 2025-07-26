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08:29, 26 июля 2025Бывший СССР

Сальдо сообщил о попытках Киева изгнать жителей с обоих берегов Днепра

Сальдо: Киев атаками и угрозами пытается изгнать жителей с обоих берегов Днепра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Киев пытается вынудить жителей Херсонской области на обоих берегах Днепра покинуть территории, используя для этого психологическое и военное давление. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы мирных населенных пунктов. «Ничего сделать они не могут, но цель одна — посеять недоверие или посеять боязнь у живущих там, чтобы они уезжали оттуда, чтобы они не жили на своей земле», — сказал глава Херсонской области.

В частности, власти Украины пытаются убедить жителей на правобережье, что с приходом России они якобы подвергнутся гонениям, уточнил Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал, что дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции.

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