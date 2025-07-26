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22:09, 26 июля 2025Россия

Слуцкий заявил о желании Запада подорвать переговоры по Украине

Слуцкий: Запад пытается подорвать переговоры по Украине, используя русофобию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий . Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Нагнетая «российскую угрозу», президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы пытаются подорвать переговоры в Стамбуле. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

По его словам, западные лидеры «подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2».

«"Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны"… Нагнетая "российскую угрозу"», — указал он на использование русофобии.

Ранее Слуцкий обвинил Запад в разрушении государственности Украины. По его словам, «идеологам братоубийственного проекта» необходимо признать тот факт, что их планы не реализовались.

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