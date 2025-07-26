Стало известно о погибших при наезде автомобиля на пешеходов в Тамбове

ТАСС: Три человека погибли в Тамбове из-за наезда авто на пешеходов

Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Тамбове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию (ГАИ).

Как сообщил замначальника управления ГАИ по области, на месте инцидента сейчас работает следственно-оперативная группа.

Подробности о произошедшем утоняются.

Вечером 25 июля сообщалось, что авто влетело в толпу людей в российском городе. Как запечатлели камеры видеонаблюдения, несколько человек на Мичуринской улице начали переходить дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, но вдруг машина на большой скорости врезалась в пешеходов. Тогда стало известно об одном погибшем — девушке.