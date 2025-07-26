Сальдо: ВС РФ на Днепре больше действуют против иностранных наемников, чем ВСУ

Засилье иностранных наемников на правобережье Днепра в Херсонской области настолько серьезное, что Вооруженные силы (ВС) России на этом направлении действуют в основном против них, а не украинских солдат. Об этом журналистам ТАСС сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Как отметил глава региона, херсонцы, остающиеся на правобережье все чаще слышат иностранную речь, в частности на испанском и французском языках. Это связано с тем, что несмотря на степень конспирации, они все равно переговариваются между собой.

Все чаще российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, сталкиваются с наемниками, которые приезжают за деньги и являются абсолютно беспринципными, добавил Сальдо.

Ранее генерал раскрыл судьбу наемниц из Польши и Прибалтики в плену. По словам Андрея Липового, в странах Прибалтики развит лыжный спорт, а те спортсмены, которые уже не могут выступать на соревнованиях, подписывают контракт и идут служить в ВСУ, чтобы заработать. Он уточнил, что наемницы, попавшие в плен, могут не дойти до суда.