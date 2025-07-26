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14:37, 26 июля 2025Наука и техника

Ученые впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна

Ученые из Японии впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elayne Massaini / Shutterstock / Fotodom  

В Японии ученые из Университета Миэ впервые удалили лишнюю хромосому в клетках людей с синдромом Дауна. Об этом сообщает издание Vietnam.vn.

Во время эксперимента был применен инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9. С его помощью была удалена 21-я хромосома, которая и вызывает синдромом. Вероятность успеха в восстановлении нормальной функции клеток составляет до 37,5 процента. После процедуры у клеток нормализовались ключевые показатели.

Однако пока метод не будет вводиться в медицинскую практику из-за риска повреждения других хромосом во время операции. Необходимо дальнейшее изучение.

Ранее сообщалось, что в Австралии у мужчины с раком легких опухоли распространились на кости.

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