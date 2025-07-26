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12:26, 26 июля 2025Из жизни

В Екатеринбурге автомобилисты перекрыли трассу и начали танцевать

В Екатеринбурге десятки автомобилистов перекрыли трассу, чтобы потанцевать
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: e1.ru

В Екатеринбурге возле парка Маяковского десятки автомобилистов перекрыли трассу, чтобы потанцевать. Об этом сообщил «E1.ru».

«Десятки владельцев блатных автомобилей решили перекрыть дорогу на пересечении улиц Машинной-Ткачей. Удивительно, но это были не разборки, а настоящий свадебный переполох», — сообщило издание.

На видео видно, что гости торжества заняли три полосы, оставив только одну полосу для остальных водителей. Виновник торжества Владимир рассказал изданию, что еще не получил штраф, добавив, что он и его компания ничего не нарушили.

Ранее стало известно, что этим летом продажи свадебных товаров в интернете выросли в 1,5-2 раза в зависимости от категории в сравнении с тем же периодом 2024-го. Так, за отчетный период продажи свадебных платьев на крупнейших российских маркетплейсах увеличились в полтора раза год к году, а онлайн-оборот обручальных колец и смокингов — вдвое.

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