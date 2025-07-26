В России высказали отношение к служащим в ВСУ женщинам

Депутат Колесник: Отношение к служащим в ВСУ наемницам у нас не самое хорошее

Отношение российских военнослужащих к наемницам, которые служат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не самое хорошее, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что большинство снайперш в ВСУ пришли из Польши и стран Прибалтики. По его словам, многие из них не осознают грозящей им опасности, поскольку в плену могут не дойти до суда.

Депутат напомнил о событиях во время войны на Кавказе, когда женщины из Прибалтики также отправлялась воевать против российских солдат. Колесник подчеркнул, во всем мире отношение к таким наемникам негативное, потому что они вмешиваются из третьих стран, не имея прямого отношения к конфликту.

«А к пленным у нас отношение одинаковое, если они пленные. Женщина это или мужчина, неважно откуда. Я не знаю, почему высказались, что они могут не дожить до суда. Другой вопрос, отношение к ним во время ведения боевых действий. Как правило, скажем так, не прилагают [бойцы] особых усилий, чтобы взять их в плен», — рассказал парламентарий.

Колесник указал, что в несколько другом положении могут оказаться пленные украинки, которые служат в рядах ВСУ. По его словам, для этой категории военнопленных могут создаваться чуть более лучшие условия содержания.

Ранее адвокат и член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов заявил, что всех «искательниц приключений», прибывших на Украину, ждут максимальные наказания в соответствии с российским законодательством. Также военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что женщины в украинских войсках чаще всего становятся снайперами, операторами БПЛА и медиками.