Раскрыты обсуждавшиеся на встрече представителя РПЦ с Папой Римским темы

Митрополит РПЦ рассказал Льву XIV о гонениях на Украинскую православную церковь

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал Папе Римскому Льву XIV о гонениях на Украинскую православную церковь. Эту и другие темы, обсуждавшиеся на встрече, которая состоялась 26 июля в Ватикане, раскрыли в РПЦ.

«Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также происходящих в мире конфликтов — в том числе на Украине и Ближнем Востоке», — говорится в опубликованном на сайте ОВЦС сообщении.

Митрополит Антоний также передал Льву XIV поздравления от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла с избранием предстоятелем Римско-католической церкви. Тот в свою очередь отметил важность развития отношений с Русской православной церковью.

Ранее о встрече представителей двух церквей сообщило агентство Reuters, напомнившее, что новый Папа Римский не раз заявлял о готовности Ватикана провести российско-украинские мирные переговоры.

В России скептически комментировали такие перспективы, в том числе указывая в том числе на позицию «греко-римских священников», которую озвучивают с 2014 года.