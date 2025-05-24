Военкор Коц: Проводить переговоры с украинцами в Ватикане нельзя

Проведение нового раунда российско-украинских переговоров в Ватикане невозможно в том числе из-за позиции «греко-римских священников», которую озвучивают с 2014 года. Об этом военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, озаглавив пост «Почему нельзя вести переговоры в Ватикане».

Напомнив, что глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу назвал «неэлегантной» идею о встрече представителей православных стран на католической площадке, журналист объяснил, что Ватикан можно смело считать стороной конфликта. Коц подчеркнул важность этого «на фоне попыток Киева уничтожить каноничную Украинскую православную церковь».

«Папа Римский позвонил Зеленскому и встретился с ним. И тем самым зафиксировал себя как его союзник. А Путину Папа Лев не пытался звонить», — ранее отметил политолог Сергей Марков. Он посоветовал Ватикану стать нейтральным при наличии желания «быть посредником в мирных переговорах».

Первым о том, что «переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане» заявил президент Финляндии Александр Стубб. Украинские власти также высказывались в поддержку продолжения там контактов, начавшихся на прошлой неделе в Стамбуле.