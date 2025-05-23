Глава МИД Украины назвал Ватикан приемлемым местом для переговоров

Сибига: Украина все еще рассматривает Ватикан для встречи с Россией

Украина все еще рассматривает Ватикан как место возможной встречи с Россией. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».

«Нами [рассматривается] — да. Мы благодарны лично Папе Льву XIV за это предложение. Мы приветствуем это», — заявил Сибига.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Ватикан не подходит в качестве площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта России и Украины.

«Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин», — сказал дипломат.