Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:10, 23 мая 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины назвал Ватикан приемлемым местом для переговоров

Сибига: Украина все еще рассматривает Ватикан для встречи с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Украина все еще рассматривает Ватикан как место возможной встречи с Россией. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».

«Нами [рассматривается] — да. Мы благодарны лично Папе Льву XIV за это предложение. Мы приветствуем это», — заявил Сибига.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Ватикан не подходит в качестве площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта России и Украины.

«Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин», — сказал дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушедший из России автогигант возобновил поставки машин в страну

    На Западе дали совет США по поводу конфликта на Украине

    В США объяснили отказ Трампа от агрессивной стратегии по Украине

    Установлена личность открывшего стрельбу по людям в российском городе преступника

    Кендалл Дженнер поделилась новым фото в бикини

    Россиянам раскрыли способ противостоять недобросовестным ремонтникам

    На Западе напомнили ряду стран о примере Украины

    В США выдвинули требование к властям по Украине

    Россиянам рассказали о правилах выбора смазки для секса

    Стример проведет восемь лет в тюрьме за насилие над женщиной в прямом эфире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости