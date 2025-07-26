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16:00, 26 июля 2025Мир

Ватикан сообщил о встрече Папы Римского с представителем РПЦ

Reuters: Папа Римский Лев встретился с представляющим РПЦ митрополитом Антонием
Дмитрий Воронин

Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Handout / Reuters

Папа Римский Лев XIV встретился 26 июля с возглавляющим Отдел внешних церковных связей РПЦ митрополитом Волоколамским Антонием. Об этом со ссылкой на заявление Ватикана сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча с указанным представителем Русской православной церкви и пятью другими высокопоставленными священнослужителями состоялась во время утренней аудиенции. Другие подробности встречи, которую Ватикан анонсировал 21 июля, не приводятся.

В материале информагентства указывается, что ставший в мае новым Папой Римским Лев XIV неоднократно призывал к миру в глобальных конфликтах и утверждал, что Ватикан готов провести российско-украинские мирные переговоры. Две недели назад он в очередной раз сообщил об этом Владимиру Зеленскому.

В России скептически комментировали такие перспективы. В частности, глава МИД РФ назвал идею о встрече представителей православных стран на католической площадке «неэлегантной».

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