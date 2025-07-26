В ВСУ признали наличие украинских военнопленных на борту сбитого под Белгородом Ил-76

В ВСУ сообщили о похоронах военнопленных со сбитого под Белгородом Ил-76

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали наличие украинских военнопленных на борту сбитого в 2024 году под Белгородом Ил-76. Соответствующее заявление опубликовала 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ВСУ сообщили, что во Львове похоронили 12 военных, которые летели на борту сбитого самолета.

«Совместная молитва и прощание с нашими братьями и сестрами, погибшими в крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. (...) Сегодня мы отправили их в последний путь», — написали представители 24-й отдельной механизированной бригады.

В апреле 2025 года Украина впервые подтвердила наличие военнопленных на борту сбитого под Белгородом Ил-76. Об этом заявил замглавы МВД республики Леонид Тимченко.