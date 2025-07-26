Сийярто назвал позицию Венгрии по поставкам оружия Украине

Сийярто: Венгрия не поставляла оружие Киеву и не намерена менять свою позицию

Венгрия не поставляла оружие Киеву и не намерена менять свою позицию, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

«Венгрия — единственная страна НАТО, которая никогда не поставляла оружие Украине и не финансировала поставки вооружений», — обозначил он позицию. По словам главы МИД, Будапешт не собирается менять свои взгляды.

Он отметил, что страна с самого начала украинского конфликта выступала за мир.

Ранее Сийярто уже говорил, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине. Будапешт не хочет быть вовлеченным в этот конфликт.