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23:38, 26 июля 2025Мир

МИД Венгрии выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине за 50 дней

Сийярто: Будапешт надеется, что решение по Украине будет найдено за 50 дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Будапешт надеется, что решение по украинскому конфликту будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что переговоры по урегулированию завершатся успешно.

«Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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