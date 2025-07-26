МИД Венгрии выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине за 50 дней

Сийярто: Будапешт надеется, что решение по Украине будет найдено за 50 дней

Будапешт надеется, что решение по украинскому конфликту будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что переговоры по урегулированию завершатся успешно.

«Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.