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15:49, 26 июля 2025Силовые структуры

Водитель грузовика устроил смертельное ДТП под Москвой

МВД: В Раменском водитель грузовика устроил смертельное ДТП, погиб ребенок
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В городе Раменское Московской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла 26 июля, около 9 часов утра, на автодороге М-5 «Урал». Предварительно полицейские установили, что ДТП устроил 47-летний водитель грузовика с полуприцепом Scania. Он наехал на легковые машины Lexus и Lada, стоявшие на обочине.

«В результате ДТП погибли водители легковушек, а также 9-летняя пассажирка одной из машин. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ГУ МВД России по Московской области.

Ранее стало известно о массовом ДТП в Московской области. Оно произошло на Дмитровском шоссе рядом с деревней Шолохово.

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