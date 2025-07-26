Военкоры рассказали о наступлении ВС России на константиновском направлении

«РВ»: Бойцы ВС России продолжают наступление в Константиновке

Бойцы 103-го полка Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступление на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что бойцы активно продвигаются в сторону Константиновки, методично уничтожая технику и живую силу противника.

«Враг попытался закрепиться на позициях, но его быстро вычислили наши птички и нанесли точечный удар по пункту временной дислокации», — сообщили военкоры.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России совершили прорыв одновременно в трех ключевых городах. Сообщалось, что армия РФ добилась успехов в Красноармейске, Купянске и Степногорске.