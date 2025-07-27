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08:10, 27 июля 2025Россия

БПЛА атаковали Ростовскую область

Слюсарь: ПВО отразила ночную атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Атака беспилотников была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах.

По словам Слюсаря, в Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. Также сообщается о двух поврежденных автомобилях в хуторе Лесной Каменского района.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в период с 21:50 26 июля до 5:20 27 июля сбили 99 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов — 36 — сбили в Брянской области.

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