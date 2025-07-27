Эрдоган приветствовал намерение Макрона признать Палестину

Эрдоган поздравил Макрона с решением признать Палестину государством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном приветствовал намерение Франции признать Палестину государством. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган поздравил Макрона. Они обсудили ситуацию в секторе Газа. Турецкий лидер отметил, что гуманитарная обстановка там ухудшилась, поэтому необходимо срочно выработать решение проблемы.

Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданского населения.

В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отвергает инициативу Макрона о признании палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира.