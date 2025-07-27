Известный блогер объяснил отъезд из России

Блогер Афоня заявил, что переехал на Бали из-за обнаруженной у него опухоли

Видеоблогер Андрей Афонин, известный как Афоня, объяснил решение уехать из России и жить в Индонезии. В беседе с коллегой Амираном Сардаровым на YouTube он заявил, что пошел на такой шаг из-за того, что у него обнаружили опухоль.

«Я вообще приехал умирать на самом деле сюда (на Бали — прим. «Ленты.ру»). Я купил билет в один конец, чтобы просто здесь остаться и все. (...) У меня опухоль нашли и так далее», — признался блогер.

Афоня добавил, что затем стал чувствовать себя лучше и спустя некоторое время прилетел в Москву на обследование. По словам блогера, УЗИ показало, что опухоль исчезла.

Ранее известный блогер Дмитрий Ларин, живущий на Бали, заявил о нежелании возвращаться в Россию. Он обосновал свое решение политическими причинами и отметил, что не видит смысла в возвращении. Кроме того, Ларин признался, что в будущем хотел бы отказаться от российского паспорта.

