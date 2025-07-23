Покинувший Россию известный блогер отказался возвращаться

Уехавший из России блогер Ларин заявил, что не планирует возвращаться

Известный блогер Дмитрий Ларин, переехавший за границу, заявил, что не планирует возвращаться в Россию. Об этом он рассказал в беседе с проектом «Книжный чел», видео вышло на YouTube.

Ларин уточнил, что живет за рубежом уже четыре года. По словам блогера, в первый после отъезда год он рассматривал для себя возможность вернуться в Россию, однако впоследствии передумал.

«Вопрос для меня давным-давно закрыт, без вариантов», — констатировал Ларин. Он обосновал свое решение политическими причинами и отметил, что не видит смысла в возвращении.

Ранее о нежелании возвращаться в Россию заявил блогер Юрий Хованский. Он также добавил, что, живя в Сербии, не общается с русскими.

Ларин объявил об отъезде из России осенью 2021 года. Он рассказал, что планирует жить и работать в Индонезии.