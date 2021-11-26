Популярный блогер объявил об отъезде из России

Популярный видеоблогер Дмитрий Ларин объявил, что покидает Россию. Об отъезде из страны он сообщил в интервью для YouTube-канала «Люди PRO».

По словам блогера, решение покинуть страну было для него тяжелым и болезненным, так как в России он вырос и стал тем, кем он сейчас является. Ларин отметил, что собирается некоторое время жить и работать на Бали. «Это на самом деле процесс не финальный. Есть план на пять лет, там вилка планов, я бы даже сказал. Про остальные нюансы не могу сказать, но ближайшие минимум полгода я буду находиться в Индонезии», — рассказал он.

Среди причин переезда Ларин назвал поиск более благоприятного климата по сравнению с Санкт-Петербургом, где он проживал последние годы, и социальные проблемы России. «Не знаю, как это объяснить, но люди становятся все более угрюмые, зажатые. Людям становится страшно, и все чаще и чаще из-за некоторых новостей ты понимаешь, что мы живем в коллективной шизофрении, потому что многое нельзя, но можно, что-то вроде разрешено, но лучше не стоит», — уточнил он.

Блогер добавил, что на его решение об отъезде повлиял и арест коллеги Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке. Как отметил Ларин, он задумался о том, чтобы покинуть Россию, когда его остановили во дворе дома, отвезли без повестки в Следственный комитет на допрос и объявили свидетелем по делу, которое, по его словам, «сшито чуть ли не белыми нитками».

9 июня сообщалось о задержании Ларина. Позднее в своем блоге он заявил, что проходит по делу Хованского в качестве свидетеля. По словам Ларина, он не понял, почему его вызвали на допрос, так как он никак не связан с песней, из-за которой его коллегу обвиняют в оправдании терроризма.

Хованского задержали в начале июня. Блогера обвинили в оправдании терроризма после того, как в интернете появились два видео, в которых он спел песню о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. По статье, по которой против него возбуждено уголовное дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.