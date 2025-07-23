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16:28, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Известный блогер захотел отказаться от российского паспорта и «стать счастливым»

Блогер Дмитрий Ларин заявил, что планирует отказаться от российского паспорта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Известный видеоблогер Дмитрий Ларин (настоящая фамилия — Уткин), живущий за рубежом, планирует в будущем отказаться от российского паспорта и «стать счастливым». Об этом он заявил YouTube-каналу «Книжный чел».

«Когда я смогу отказаться от российского паспорта, тогда я буду счастлив», — сказал Ларин. Он уточнил, что опасается возможности быть экстрадированным в Россию.

По словам Ларина, сейчас, помимо российского гражданства, у него есть паспорта еще двух стран. Блогер добавил, что, кроме того, хочет получить два других паспорта. «Сейчас я на них коплю. Я в целом уже себе соломку стелю», — пояснил он.

В январе 2024 года стало известно, что Генпрокуратуру попросили привлечь Ларина к ответственности за антироссийские высказывания. Уточнялось, что в отношении блогера могут возбудить уголовное дело по статьям о призывах к терроризму и нарушению территориальной целостности России.

Ларин рассказал об отъезде из России в Индонезию осенью 2021 года. Блогер назвал решение об эмиграции тяжелым и болезненным.

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