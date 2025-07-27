Лукашенко пригласили посетить с визитом «полмира»

Рыженков: У Лукашенко есть приглашения «посетить полмира»

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут с визитом «больше полмира», заявил в эфире «Беларусь-1» министр иностранных дел страны Максим Рыженков.

По его словам, «приглашений очень много». В частности, речь идет о странах Африки, Латинской Америки и Азии. При этом в Минске, принимая решения о визитах, «исходят из того, где это будет перспективнее» для отношений между государствами, добавил дипломат.

Ранее Лукашенко отреагировал на запрет въезда в Эстонию словами «выживу ли я». Политик отметил, что никогда не был в этой стране.