Мединский раскрыл отношение Украины к вопросу возвращения детей

Мединский: Не все украинцы серьезно относятся к возвращению детей

Не все украинцы серьезно относятся к возвращению детей, некоторые считают, что кто-то делает на этом политический пиар. Отношение Украины к этому вопросу раскрыл помощник президента России Владимир Мединский в беседе с РИА Новости.

«Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», — сказал Мединский.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Мария Львова-Белова сообщила, что РФ вернет Украине 11 детей, разлученных со своими семьями. Ситуации, по которым дети оказались в России, разные, отметила омбудсмен. Так, один мальчик жил в России с матерью, однако захотел переехать на Украину к отцу, а девочка — наоборот, захотела на Украину к матери.