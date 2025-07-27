«Ни капли не жалею». Мобилизованный украинец расстрелял командира и сдался в плен. Как он это объяснил?

«РВ»: Насильно мобилизованный боец ВСУ застрелил командира и сдался в плен ВС РФ

Мобилизованный и отправленный на передовую на фронте украинец расстрелял командира, признавшись, что не раскаивается в этом и не сожалеет.

Впоследствии он сдался в плен россиянам, заявляя, что там ему «будет гораздо лучше, чем в подразделении».

Украинца мобилизовали и отправили на позиции без еды и воды

Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео, на котором со сдавшегося в плен украинца снимают снаряжение, а также с рассказом самого бойца.

Мужчина, чье имя не приводится, назвал себя насильно мобилизованным и рассказал, как это произошло.

История очень банальная. Шел на работу утром, подъехали крепкие ребята на бусике, отпинали, забросили в бусик и отвезли на полигон. Несколько дней сидел там сам, без еды, без воды украинский боец

По его словам, потом он покинул пост и пошел на вторую линию, где сидел старший группы с позывным Атилла. «Мы с ним немного поссорились, я ему сказал, что он ублюдок — там со своими прихвостнями сидит, “гасится”, пока я там сам сижу, и спросил, почему меня не меняют. Он меня обозвал не очень хорошими словами, сказал, чтобы я возвращался на пост. Ну а я не захотел возвращаться — что я там буду делать?» — рассказал боец. По его словам, командир был из Луцкой или Тернопольской области запада Украины.

После этого он расстрелял Атиллу вместе с «его прихвостнями».

Жалею ли я, что пострелял их? Ни капли. Они этого заслуживали, потому что я считаю, что если ты подписался быть командиром, то будь им как-то по-нормальному, общайся со своими подчиненными, и не относись к ним как к мясу и скотине украинский боец

Боец посчитал лучшим решением плен

Вскоре после этого украинец решил сдаться в плен российским войскам. Он признался, что думал об этом и ранее, видя сбрасываемые на их позиции листовки с призывом сложить оружие. Но до расстрела командира он боялся сдаваться и даже брать себе листовку, так как опасался того, что если Атилла увидит ее, то мог бы расстрелять его самого «где-то подальше от позиций», представив это как самоволку со стороны мобилизованного.

«Я знаю, что будет в плену лучше, лучше, чем есть в подразделении. Поэтому вышел и сдался», — заявил он.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинец также высказался, что был против действующей в стране власти. «У меня соседи говорили раньше, что ну выберем клоуна, комика, посмеемся пять лет. Но теперь им что-то не до смеха», — вспомнил он.

Пленный украинец рассказывал об угрозах командира расстрелять его

Ранее пленный солдат ВСУ Василий Потапенко рассказал, как командир угрожал его расстрелять.

«У меня не работала левая рука полностью. Меня все равно начали отправлять на позиции. Я по состоянию здоровья не мог. И командир роты сказал, или езжай домой, чтобы я тебя не видел, или вообще расстреляю», — сказал он.

По его словам, в ноябре 2023 года он дезертировал и вернулся домой в Чернигов, однако в декабре 2024 года его вновь мобилизовали и отправили в ту же роту. Впоследствии он сдался в плен российским войскам.